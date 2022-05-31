سيدي بلعباس..حجز  2100 قرص مهلوس و1 كغ من الكيف المعالج 

أوقفت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس 5 أشخاص، تورطوا في الحيازة على المؤثرات العقلية والمخدرات (الكيف المعالج) لغرض المتاجرة فيها.

حيث تم على إثر ذلك حجز 2100 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ و1 كغ من الكيف المعالج.

كما تم حجز مركبتين الأولى شاحنة مخصصة للصيانة الكهربائية والثانية من نوع هيليكس.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة عن قضايا الحيازة على المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة فيها.