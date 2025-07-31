سيدي بلعباس.. حجز 23 أزيد من ألف قرص إكستازي وتوقيف مروّج خطير

تمكنت عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس من توقيف شخص يبلغ من العمر 32 سنة، كان يقوم بالمتاجرة بالمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام أفراد السرية الإقليمية بتنفيذ خدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 95، حيث تم توقيف مركبة قادمة من ولاية وهران. وبعد تفتيش دقيق للسيارة، عُثر على كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة من نوع “إكستازي” بلغت 23 ألفاً و800 قرص، إضافة إلى 220 غراماً من فتات الأقراص، كانت مخبأة بإحكام داخل السيارة.

وقد أسفرت العملية عن حجز سيارة وهاتف نقال، فيما تم اقتياد المشتبه فيه إلى مقر مصلحة البحث والتحري لمواصلة التحقيق، قبل تقديمه أمام الجهات القضائية المختصة فور استكمال الإجراءات القانونية.