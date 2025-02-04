سيدي بلعباس: حجز 3400 قرص “بريغابالين” وكمية من الكوكايين

تمكنت فرقة البحث والتدخل BRI ، خلال الأسبوع المنصرم من توقيف 04 أشخاص في العقدين الثاني والثالث من العمر. تورطوا في الحيازة على المخدرات الصلبة (كوكايين) والمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة فيها.

ومكنت العملية من حجز ما يقارب 3400 قرص مهلوس من مختلف الأنواع وأكثر من 15غرام من الكوكايين. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي فاق 14 مليون سنتيم يعتبر من عائدات الترويج .

وبعد إستكمال جميع مراحل التحقيق تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الإختصاص.

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