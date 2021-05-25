 سيدي بلعباس: حجز 4800 قرص مهلوس و17 مليون سنتيم

تمكنت مصالح الامن بسيدي بلعباس من حجز 2910 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ كانت مخبأة بإحكام بداخل خزان الوقود لمركبة.

وخلال ذات العلمية ألقت قوات الشرطة بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية وقوات الشرطة بفرقة البحث والتدخل القبض على 10 اشخاص بينهم إمرأة.

الموقوفون تتراوح أعمارهم بين 24 و40 سنة كانو يروجون المؤثرات العقلية على متن مركبة سياحية من نوع بيجو 206.

حيث وبعد عملية ترصد وتتبع لتحركات المشتبه فيهم ، تم توقيفهم وحجز 1890 قرص مهلوس ومبلغ مالي فاق 3 ملايين سنتيم يعتبر من عائدات ترويج هذه الأقراص المهلوس.

وفي نفس اليوم تم فك لغز قضية الحيازة على المؤثرات العقلية قصد المتاجرة فيها، حيث تم على إثر ذلك حجز 2910 قرص مهلوس من نوع بريقابالين 300 ملغ.

كانت مخبأة بإحكام بداخل خزان الوقود لمركبة من نوع هيونداي CRETA قبل أن تتفطن قوات الشرطة لهذا المخبأ السري وتستخرج منه 2910 قرص مهلوس ومبلغ مالي فاق 13 مليون سنتيم تعتبر من عائدات الترويج.