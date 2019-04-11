سيدي بلعباس.. حوالات بريدية لتعويض قفة رمضان

تلقت مختلف بلديات سيدي بلعباس تعليمة تقضي بالإسراع في إعداد قوائم العائلات المعوزة أو التي هي بأمس الحاجة إليها.

حيث ركزت التعليمة على ضرورة التحقيق في الملفات المودعة وغربلتها من أجل منع حصول التجاوزات التي سجلت في السنوات الماضية خاصة بعد استفادة الكثير من المواطنين الذين لا يستحقون هذه الإعانة.

و حسب تصريحات ” عبيد طاهير ” مدير النشاط الاجتماعي والتضامن للنهار، عكفت ولاية سيدي بلعباس وعلى غرار باقي ولايات الوطن على ضبط القوائم ب 48 الف عائلة معوزة.

حيث ستتم توزيع الاعانات المالية و المقدرة ب 6 الاف دينار جزائري لكل عائلة من خلال حسابات بريدية جارية و التي تم فتحها تقريبا لكل العائلات.

اما باقي العائلات ستستفيد عن طرق حوالة بريدية ، و تقدر القيمة المالية الاجمالية ب351 مليون دينار جزائري توزع على النحو التالي اعانة وزارة التضامن الوطني و الاسرة و قضايا المرأة.

ميزانية الولاية و ميزانية البلديات واموال الزكاة، عملية توزيع الاعانات المالية ستنطلق 15 يوما قبل شهر رمضان المعظم.