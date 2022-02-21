 سيدي بلعباس..درك سفيزف يفكك شبكة وطنية تنظم رحلات “الحرڨة”

فككت مصالح الدرك الوطني بسفيزف في ولاية سيدي بلعباس، شبكة وطنية متكونة من 8 اشخاص متورطين في تنظيم رحلات سرية عبر البحر.

كما تقوم نفس الشبكة ببناء وصناعة القوارب عبر عدة ولايات من الوطن على غرار سيدي بلعباس، تموشنت، وهران، الشلف وميلة.

وعلى إثر ذلك تم وضع خطة أمنية محكمة، مكنت من تفكيك هذه الشبكة الإجرامية المتكونة من 8 اشخاص.

والذين يتورطون في تنظيم رحلات سرية عبر البحر من بينهم المدبر الرئيسي للشبكة.

مع حجز قاربان مصنعان داخل الورشة ،قالبان لبناء القوارب ، و آلة خاصة بصناعة العوازل البلاستيكية للقوارب.

بالاضافة الى برميلين من مادة LA REZINE المستعملة في صناعة القوارب.

كما تم حجز ايضا مركبة نفعية تستعمل لجر القوارب إلى مدينة وهران، رخص لإقتناء القوارب لأشخاص المدبرين للهجرة.

و5 هواتف نقالة وورشة سرية لبناء وصناعة القوارب للهجرة غير الشرعية.

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تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بشبكة إجرامية منظمة دولية مختصة في تهريب البشر.

وحسب وقائع القضية، فإن الشبكة تتكون من 16 شخصا من بينهم أشخاص من جنسية مغربية. شكلوا جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود عن طريق التدبير والتسهيل للدخول والتنقل والإقامة غير المشروعة للمهاجرين. حيث يقومون بتهريب البشر من مدن مغربية مرشحين للهجرة إلى دول أوروبية مرورا ببلادنا.

كما تبين من خلال التحقيق المعمّق المفتوح من طرف فرقة البحث والتدخل بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، أن أفراد الشبكة كانوا يستعملون وسائل النقل والإتصال. معرضين حياة وسلامة الأشخاص للخطر مع مخالفتهم التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج .

كما كان أفراد الشبكة يقومون بتجميع الرعايا المغاربة الراغبين في الهجرة إلى أوروبا مرورا بالتراب الوطني الجزائري. ويتم إستقبالهم من طرف أشخاص بكل من الولايات الغربية الحدودية. قصد تهريبهم إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية تصل إلى 100 مليون سنتيم للشخص الواحد. قبل أن يتفطن لهم أفراد الشرطة ويتم توقيفهم وإحالتهم أمام نيابة الإختصاص بمحكمة سيدي بلعباس.