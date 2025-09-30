سيدي بلعباس.. درك مكدرة يطيح بشبكة لترويج الأقراص المهلوسة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمكدرة، التابعة لمجموعة سيدي بلعباس، من توقيف 3 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و31 سنة، بتهمة حيازة ونقل وبيع مؤثرات عقلية ضمن جماعة إجرامية منظمة.

وتعود العملية إلى تاريخ 19 سبتمبر الجاري، أثناء خدمة شرطة المرور على مستوى الطريق الوطني رقم 13. حيث أثار توقف شاحنة لنقل المياه شكوك عناصر الدرك.

وبعد تفتيش محيط التوقف، عثِرَ على كيس بلاستيكي يحتوي على 405 قرصا مهلوسًا من نوع بريغابالين 300 ملغ، وهاتف نقال.

وبعد تعميق التحقيق، تم التوصل إلى شريك ثالث في ولاية مجاورة، ليتم توقيفه وحجز هاتف آخر.

المشتبه فيهم سيُقدَّمون أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سفيزف بعد استكمال الإجراءات القانونية.