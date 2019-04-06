سيدي بلعباس.. رحلة ترفيهية لـ1500 طفل بسد سارنو

تم اليوم تنظيم رحلة ترفيهية استكشافية للموقع السياحي سد سارنو في سيدي بلعباس بمشاركة أكثر 1500 طفل وشاب.

ويأتي تنظيم هذه الرحلة الترفيهية التي تأتي تحت شعار “يوم في الهواء الطلق” بمناسبة اختتام العطلة الربيعية.

حيث تم توجيه الدعوة للأطفال والشباب من مختلف الفئات العمرية المنخرطين في دور الشباب والمركبات الرياضية الجوارية عبر تراب الولاية.

ويكمن الهدف من تنظيم هذا اليوم الترفيهي في تعريف الأطفال بهذا الموقع السياحي الهام وتذكيرهم بمزاياه.

فضلا عن ترسيخ الثقافة البيئية لدى الناشئة وتعليمهم طرق وسبل المحافظة على البيئة والعيش في أماكن نظيفة.