سيدي بلعباس: سائق أجرة متورط في إبعاد قاصر وتحريضها على فساد الأخلاق

ألقت قوات الشرطة بأمن ولاية سيدي بلعباس القبض على شخص تورط في إبعاد قاصر وتحريضها على فساد الأخلاق.

وحسب مصادر النهار اونلاين المشتبه فيه سائق سيارة أجرة متورط في إبعاد طفلة لم تكتمل سن 18 سنة وتحريضها على فساد الأخلاق. حيث قام بتحويل الضحية إلى مكان معزول على متن مركبته تحت غطاء سيارة أجرة. ليمارس عليها بالفعل المخل بالحياء عليها مع تحريضها على فساد الأخلاق.

وبعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة.