سيدي بلعباس.. سارقا الكوابل النحاسية في قبضة الأمن

ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الرابع، في سيدي بلعباس، القبض على شخصين في العقد الثاني من العمر ضبطا في حالة تلبس بسرقة الكوابل النحاسية.

كما ضبط بحوزة الموقوفين، أغراض ومعدات تستعمل في سرقة الكوابل على غرار منشار حديدي وأدوات لقطع الأسلاك.

وتم على إثر هذه العملية، إسترجاع كوابل نحاسية مسروقة، حيث تم على الفور التنقل إلى عين المكان، أين تم توقيف شخصان في حالة تلبس بسرقة الكوابل النحاسية، حيث ضبطت بحوزة أحدهما معدات وأدوات تستعمل في .قطع الكوابل النحاسية والأسلاك ، ليتم حجزها مباشرة

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