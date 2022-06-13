سيدي بلعباس..سنة حبسا نافذا لمتهم بإضرام النار بغابة تنيرة

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، متهماً بإضرام النار بغابة تنيرة بالحبس عاماً نافذاً و سنتين غير نافذتين.

كما تم تغريمه بمئتي ألف دج بعد متابعته بتهمة الحرق العمدي للغابات.

وفي هذا السياق ذكرت المحافظة الولائية للغابات أنّ القضية التي تأسست فيها محافظة الغابات كطرف مدني، حقّقت فيها مصالح الدرك الوطني بعد نشوب حريق بغابة “قليب الثور” الواقعة بإقليم قرية تنزارة ببلدية “بن عشيبة الشيلية” بتاريخ 05 فيفري 2021، وصدر الحكم فيها الأسبوع الماضي.

كما ثبت تورط المتهم الذي كان يرعى غنمه بالمنطقة بعد مراجعة تموقعه بالمكان خلال وقوع الحريق عن طريق هاتفه النقال، علماً أنّه أنكر تواجده أصلاً بالمنطقة.

يذكر أنّ الحريق المفتعل أتى على مساحة إجمالية تقدر بهكتارين منها 0.5 هكتار صنوبر حلب و 1.5 هكتار من الأدغال.

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