سيدي بلعباس..سنة حبسا نافذا لمتهم بإضرام النار بغابة تنيرة
أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سيدي بلعباس، متهماً بإضرام النار بغابة تنيرة بالحبس عاماً نافذاً و سنتين غير نافذتين.
كما تم تغريمه بمئتي ألف دج بعد متابعته بتهمة الحرق العمدي للغابات.
وفي هذا السياق ذكرت المحافظة الولائية للغابات أنّ القضية التي تأسست فيها محافظة الغابات كطرف مدني، حقّقت فيها مصالح الدرك الوطني بعد نشوب حريق بغابة “قليب الثور” الواقعة بإقليم قرية تنزارة ببلدية “بن عشيبة الشيلية” بتاريخ 05 فيفري 2021، وصدر الحكم فيها الأسبوع الماضي.
كما ثبت تورط المتهم الذي كان يرعى غنمه بالمنطقة بعد مراجعة تموقعه بالمكان خلال وقوع الحريق عن طريق هاتفه النقال، علماً أنّه أنكر تواجده أصلاً بالمنطقة.
يذكر أنّ الحريق المفتعل أتى على مساحة إجمالية تقدر بهكتارين منها 0.5 هكتار صنوبر حلب و 1.5 هكتار من الأدغال.
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كما تمكنت قوات الشرطة بأمن دائرة سفيزف، لولاية سيدي بلعباس، من تفكيك جمعية أشرار تورطت في قضية الإعداد لإرتكاب جناية تزوير أوراق نقدية ذات سعر قانوني في الإقليم الوطني.
وطرحها للتداول مع حيازة تجهيزات وأدوات معدة لتزوير أوراق نقدية بالعملة الوطنية.
كما مكنت العملية أفراد الشرطة من توقيف شخصين في حالة تلبس مع صاحب المسكن يقومون بعملية التزوير وإستنساخ الأوراق النقدية المزورة بالعملة الوطنية من فئة 2000 دج.
حيث قامو بإستنساخ 102 ورقة نقدية مزورة أي ما يعادل مبلغ يقدر بـ 106 ملايين سنتيم و 6 آلاف دينار جزائري في حالة الإستنساخ.
بالمقابل تبين من خلال التحقيق أن افراد الشبكة كانوا يحاولون طرح في السوق مبلغ مالي قدره 130 مليون سنتيم.
درك سيدي بلعباس يوقف شبكة دولية مختصة في التهريب والمتاجرة باقراص مهلوسة
كما تمكن افراد وحدات المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس من الاطاحة بشبكة دوليةمختصة في التهريب و المتاجرة بالاقراص المهلوسة.
اين تم توقيف 19 شخص تتراوح اعمارهم ما بين 19.44سنة من بينهما امراتين من اجل جناية القيام بطريقة غير شرعية.
بحيازة ونقل و تخزين لغرض توزيع و تسليم اقراص مهلوسة من نوع اكستازي من طرف جماعة اجرامية منظمة. وجناية التهريب الذي يشكل تهديد خطير بالمن والاقتصاد والصحة العمومية.
كما تعود حيثيات القضية الى معلومات واردة لافراد فصيلة الابحاث للدرك الوطني بسيدي بلعباس تفيد بوجود شبكة اجرامية تقوم بالمتاجرة بالاقراص المهلوسة.
على اثرها تم وضع خطة امنية محكمة بالتنسيق مع افراد الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس.
كما مكنت من توقيف افراد الشبكة الاجرامية و حجز أكثر من 48 الف قرص مهلوس من نوع اكستازي. و 420غ من مسحوق الاقراص المهلوسة.
و حجز 19 هاتف نقال و سيارة سياحية كانت تستعمل في نقل الاقراص المهلوسة. سيم تقديم المشتبه فيهم امام الجهات القضائية بعد استكمال اجراءات التحقيق.
تصريح النقيب مزهود امال رئيس خلية الاتصال و العلاقات العامة بالمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس.