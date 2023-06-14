سيدي بلعباس.. سنة حبس نافذة لمسرب مواضيع إجابة امتحان الإنجليزية

أدانت محكمة سيدي بلعباس، اليوم الأربعاء، المدعو (ب.ع) بعام حبس نافذ و500.000دج غرامة نافذة.

وحسب بيان المحكمة، فإنه بتاريخ 2023/06/14، قام عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بتقديم سالف الذكر امام النيابة لقيامه بنشر وتسريب مواضيع اجوبة امتحان مادة الانجليزية ليوم 12 جوان الفارط عبر وسائل التواصل الاجتماعي اثناء فترة سير الاختبار.

وبعد المحاكمة تم ادانة المتهم بالفعل المنسوب اليه، وعقابا له بالحكم عليه بعام حبسا نافدا و غرامة مقدرة بـ 500,000 دج غرامة نافدة.