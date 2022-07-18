سيدي بلعباس..شاب يعتدي على صيدلي بعد رفضه بيع دواء للأمراض العقلية بدون وصفة

اعتدى شاب، زوال اليوم، على صيدلي أثناء تأدية مهامه داخل الصيدلية الواقعة بشارع الألفية ماكطا 2 بسيدي بلعباس.

وحصلت هذه الحادثة في حدود الساعة الثانية زوالا، أين تعرض الصيدلي الى الضرب من طرف هذا الشاب على مستوى الرأس، بعد رفضه تقديم دواء خاص بالأمراض العقلية دون ان يملك الشاب وصفة طبية.

وفي ظرف قياسي ألقت مصالح الأمن بسيدي بلعباس على هذا الشخص، أين حول الى مركز الشرطة للتحقيق معه.

فيما نددت نقابة الصيادلة بولاية سيدي بلعباس بهذه الحادثة واستنكرتها.