سيدي بلعباس.. شاب يقتل شقيقه 

اهتزّ أحد أحياء مدينة سيدي بلعباس، على وقع جريمة قتل مروّعة راح ضحيتها شاب بعد تعرّضه لطعنات قاتلة بسكين، على يد شقيقه، إثر خلاف عائلي نشب بينهما.

وحسب المعطيات الأولية، فإن الخلاف تطوّر في ظرف وجيز من مشادات كلامية إلى اعتداء جسدي، استعمل خلاله الجاني سلاحًا أبيض (سكين)، موجّهًا طعنات خطيرة لأخيه، أسفرت عن وفاته في عين المكان .

وفور تلقيها البلاغ، تنقّلت مصالح الأمن إلى موقع الحادث، حيث باشرت تحقيقاتها الميدانية، وتمكنت فرقة البحث والتدخل (BRI) التابعة لأمن ولاية سيدي بلعباس من توقيف المشتبه فيه في وقت وجيز، في عملية أمنية محكمة، دون تسجيل أي أضرار أخرى.

وقد تم تحويل الجاني إلى مقر الأمن لاستكمال إجراءات التحقيق، تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، من أجل تحديد ملابسات القضية ودوافعها الحقيقية، في انتظار تقديمه أمام العدالة