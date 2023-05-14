إعــــلانات
قناة النهار

“سيدي بلعباس: شاحن بطارية الهاتف تتسبب في حريق منزل السيدة “خيرة

بقلم قناة النهار
“سيدي بلعباس: شاحن بطارية الهاتف تتسبب في حريق منزل السيدة “خيرة
الجزائر
  • 20
  • 0
رابط دائم : https://nhar.tv/dF2kJ
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر