سيدي بلعباس.. شرارة كهربائية بحي سيدي الجيلالي تُدخل 5 أشخاص إلى المستشفى

شبّ حريق مهول، مساء اليوم الجمعة، بحي 612 مسكن سيدي الجيلالي، بولاية بلعباس، حبسما أورد به بيان الحماية.

وأوضح ذات المصدر، أنّ سبب إندلاع الحريق هو وقوع شرارة كهربائية بالعدادات الكهربائية في ذات الحي.

ولحسن الحظ أنّ الحريق لم يُسجّل ضحايا، فيما خلّف حالة صدمة لـ5أشخاص، تم إسعافهم وتحويلهم إلى مستشفى سيدي بلعباس.

وكشف مصدر طبي أنّ حالة المصابين حاليا مستقرة ولا تدعو إلى القلق، كما أنّهم تحب المراقبة الطبية.

وقد خلق الحريق المندلع حالة من الذعر والهلع بين قاطني الحي المذكور.

وأضاف البيان، أنّ الحماية المدنية سخرت لهذا التدخل 4 شاحنات إطفاء و2 سيارة إسعاف طبية و28 عون الحماية المدنية بمختلف الرتب.