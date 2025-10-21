سيدي بلعباس: صادي يضع حجر الأساس لإنجاز “مسبح جواري” ببلدية تنيرة

قام وزير الرياضة وليد صادي، اليوم الثلاثاء، بوضع حجر الأساس لانجاز مسبح جواري، ببلدية تنيرة بولاية سيدي بعباس.

وحلّ الوزير صادي، صبيحة اليوم بولاية سيدي بلعباس، حسبما جاء في بيان نشرته وزارة الرياضة، أين وضع حجر الأساس لانجاز “المسبح الجواري”، بحضور كمال حاجي، والي الولاية والسلطات المحلية والمدنية والمنتخبين.

وأكد وزير الرياضة، أن هذا المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية التحتية الرياضية بولاية سيدي بلعباس.

داعيا إلى تقليص الآجال التعاقدية وتسليمه في أقرب الآجال مع احترام المعايير التقنية وضمان جودة الأشغال.

كما جدد صادي، التزام قطاع الرياضة بدعم وتعميم المنشآت الرياضية عبر مختلف ولايات الوطن.