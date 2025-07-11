سيدي بلعباس.. ضبط قنطار كيف قادم من المغرب

تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية (BMPJ) لأمن ولاية سيدي بلعباس، بحر هذا الأسبوع، من تفكيك الهيكل الإجرامي لشبكة دولية منظمة، مختصة في التهريب والإتجار غيـر المشروع بالمخدرات.

وحسب بيان لذات المصلحة، تم ضبط قرابة 108 كيلوغرام من الكيف المعالج مصدره المغرب، وتوقيف 4 من عناصرها.

ونفذت العملية عقب كشف الغطاء عن نشاط إجرامي لشبكة دولية منظمة في الجهة الغربية للوطن. كانت تخطط لتمرير كمية معتبرة من الكيف المعالج قادمة من المغرب إلى ولاية سيدي بلعباس.

حيث مكنت التحريات الميدانية الدقيقة، من كشف هوية عناصر الشبكة ووسيلة النقل المستعملة في المخطط الإجرامي. وهي عبارة عن مركبة نفعية، تم ترصدها وتوقيفها بمدينة سيدي بلعباس.

كما تم توقيف الشخصين اللذين كانا على متنها، وإخضاعها للتفتيش الدقيق.

أين تم ضبط هذه الكمية من السموم مخبأة بإحكام في مختلف تجاويفها وأجزائها. ومواصلةً في العملية، توصل المحققون إلى توقيف عنصرين آخرين من نفس الشبكة الإجرامية.

حيث أسفرت هذه العملية المنجزة تحت إشراف النيابة المختصة، عن إسترجاع المركبة النفعية المستعملة في نقل المخدرات، ومركبة سياحية كانت تسعمل في تنقل عناصر الشبكة الإجرامية.

بالإضافة إلى مبالغ مالية بالعملة الوطنية قدّرت إجمالاً بـ 259 مليون سنتيم من العائدات الإجرامية.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي المتخصص بوهران.