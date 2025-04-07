سيدي بلعباس.. قتيلان وجريحان في تصادم تسلسلي لشاحنتين وسيارتين

لقي شخصان حتفهما، فيما أصيب اثنان آخران، مساء اليوم الاثنين، في حادث مرور أليم بولاية سيدي بلعباس.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 13، بلدية بوخنيفيس دائرة سيدي علي بن يوب.

وأوضح المصدر ذاته أن الحادث تمثل في تصادم تسلسلي لشاحنتين وسيارتين. ما خلف وفاة شخصين تم نقلهما إلى مصلحة حفظ الجثث. و إصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة، قدمت لهما الإسعافات اللازمة قبل نقلهما إلى المستشفى المحلي.