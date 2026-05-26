سيدي بلعباس.. قتيلان و5 جرحى في حادث اصطدام بين سيارتين
بقلم م .فيصل
توفي شخصان وأصيب 5 آخرون في حادث مرور وقع اليوم بالطريق الوطني رقم 101، بلدية عين قادة دائرة سيدي علي بوسيدي، ولاية سيدي بلعباس.
وحسب بيان للحماية المدنية، تدخلت على الساعة 15:31 من أجل حادث اصطدام بين سيارتين بسيدي علي بوسيدي.
وخلّف الحادث وفاة شخصين وإصابة 5 أشخاص آخرين بجروح وإصابات مختلفة. تم إسعاف المصابين ونقلهم إلى المستشفى المحلي، فيما تم تحويل القتيلين إلى مصلحة حفظ الجثث.
العملية سخرت لها مصالح الحماية المدنية شاحنتي إطفاء وسيارتي إسعاف.
