سيدي بلعباس.. قتيل وجريحان إثر انقلاب سيارة

لقي شخص حتفه وأصيب اثنان آخران، صبيحة اليوم الخميس، جراء وقوع حادث مرور مميت على مستوى الطريق الوطني رقم 109، ببلدية بئر الحمام، في ولاية سيدي بلعباس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت على الساعة 05سا20د، من أجل حادث انحراف وانقلاب سيارة. حيث أسفر الحادث عن وفاة شخص من جنس ذكر تم تحويله إلى مصلحة حفظ الجثث. وإصابة اثنين آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي بسيدي بلعباس.

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