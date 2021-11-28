سيدي بلعباس: قتيل وجريحين في حادثي مرور

تدخلت وحدات الحماية المدنية بسيدي بلعباس صبيحة اليوم الأحد، من أجل حادثي مرور خطيرين، خلّفا قتيلا واحدا وجريحين.

وحسب مصالح الحماية المدنية فقد وقع الحادث الأول، بالطريق الوطني رقم 101 الرابط بين سيدي بلعباس وعين تموشنت. بإقليم بلدية عين قادة.

وتمثل الحادث في اصطدام شاحنة بسيارة نفعية، خلّف وفاة سائق السيارة في عقده الرابع بعين المكان. كما أصيب مرافقه بجروح مختلفة تم إسعافه ونقله إلى مصلحة الإستعجالات.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة سيدي علي بوسيدي على الساعة 3:05 صباحا من أجل حادث مرور خطير.

وتمثل الحادث في انحراف وانقلاب سيارة سياحية عند محور الدوران مدخل بلدية سيدي علي بوسيدي.كما تسبب الحادث في إصابة شخص واحد بجروح خطيرة نقل على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات .

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كما سجلت مصالح الحماية المدنية بالمدية صبيحة اليوم الاحد حادث مرور خطير على مستوى الطريق الوطني السيار رقم 1 بالنفق الثاني.

ووقع الحادث على الساعة الـ6 سا و45د، تمثل في إصطدام تسلسلي لـ4 سيارات. خلّف وفاة شابة تبلغ من العمر 23 سنة توفيت بعدد نقلها لمستشفى فرانز فانون بالبليدة. كما أصيب 4 أشخاص بجروح خطيرة ومختلفة تتراوح أعمارهم ما بين 23 و61 سنة من جنس ذكر.

كما تم إسعاف الجرحى ونقلهم على جناح السرعة الى مستشفى فرانز فانون بالبليدة.

سيدي بلعباس: الحماية المدنية تنجح في توليد إمراة داخل سيارة إسعاف

للإشارة تمكن أفراد الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس من إجراء عملية ولادة ناجحة داخل سيارة إسعاف للحماية المدنية.

وفي بيات لذات المصالح ، فقد تدخلت وحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس صببحة اليوم السبت، من اجل الإشراف على ولادة إمرأة داخل سيارة اسعاف للحماية المدنية ببلدية سيدي بلعباس.

وقد تمت عملية الولادة بنجاح مع تقديم الإسعافات الأولية للأم والطفلة، وتحويلهما الى مصلحة الولادة.

وعليه تقدم مدير الحماية المدنية لولاية سدي بلعباس ، وجميع المستخدمين بأحر التهاني للعائلة، وتتمنى الشفاء العاجل للأم.

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