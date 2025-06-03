سيدي بلعباس.. قتيل و4 جرحى في حادث مرور

لقي شخص حتفه وأصيب 4 آخرون في حادث مرور مميت وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 92 ، ببلدية بلعربي بولاية سيدي بلعباس.

وأوضحت مصالح الحماية المدنية، أنها تدخلت من أجل حادث اصطدام بين سيارة و جرار، على مستوى الطريق الوطني رقم 92. ببلدية بلعربي ودائرة مصطفى بن ابراهيم.

حيث خلف الحادث وفاة شخص وإصابة 04 آخرين بجروح مختلفة، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي. أما الضحية المتوفية تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور