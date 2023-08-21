سيدي بلعباس: لصا الهواتف النقالة في قبضة الأمن

ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري السابع شرطة سيدي بلعباس القبض على شخصين تورطا في السرقات المتعددة للهواتف النقالة تحت طائلة التهديد.

المشتبه فيهما راح ضحيتهما عدة أشخاص بحي بومليك إستوليا على هواتفهم النقالة.

التحريات التي باشرها أفراد الشرطة مكنت من الوصول إلى المشتبه فيهما في ظرف قصير.

بعد إستكمال جميع الإجراءات القانونية تحت الإشراف الدائم لوكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس تم تقديم المشتبه فيهما أمام النيابة.