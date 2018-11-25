سيدي بلعباس.. مروج المهلوسات في قبضة الأمن

ألقت قوات الشرطة بالأمن الحضري الحادي عشر بسيدي بلعباس القبض على شخص في العقد الثالث من العمر.

بعد تورطه في الحيازة على المهلوسات لغرض المتاجرة فيها.

قوات الشرطة حجزت 80 قرص مهلوس بالإضافة إلى مبلغ مالي فاق الـ76 ألف د.ج تعتبر من عائدات ترويج هذه السموم.

كما تم تقديم السالف الذكر أمام النيابة أين صدر في حقه 5 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم.

فصول القضية تعود إلى نهاية الأسبوع المنصرم.

بعد إستغلال قوات الشرطة لمعلومات مفادها وجود شخص مشتبه به يقوم بترويج المهلوسات بحي سيدي الجيلالي لتباشر خطة محكمة لتوقيفه.