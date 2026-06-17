سيدي بلعباس.. نداء لضحايا مشتبه بهما في قضية تهديد وانتحال صفة

أطلقت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس نداءً للأشخاص الذين وقعوا ضحايا للمدعُوَّين “س.س” و “ز.ك”، مشتبه فيهما في قضية التهديد وانتحال صفة منظمة قانونا والنصب والاحتيال.

وحسب بيان للدرك الوطني، عملا بنص المواد 19 و 26 من قانون الإجراءات الجزاءية وعملا بالإذن النيابي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بن باديس. توجه المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي بلعباس نداء لكل شخص وقع ضحية للسالف ذكرهما أو تعامل معهما بصفته ضحية التقدم إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة بن باديس بمجلس قضاء سيدي بلعباس أو الاتصال بمصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالولاية ذاتها.