سيدي بلعباس.. نشوب حريق في مولد كهربائي بسطح عمارة

سجلت مصالح الحماية المدنية، نشوب حريق بمولد كهربائي بسطح عمارة بحي السلام 117 مسكن بن حمودة، بسيدي بلعباس.

واوضحت ذات المصالح، أنها تدخلت على الساعة 05سا45د، من أجل إخماد حريق مولد كهربائي شب بسطح عمارة. بحي السلام 117 مسكن بن حمودة، ببلدية ودائرة سيدي بلعباس.

مشيرة أن فرقها تمكنت من إخماد الحريق ومنع انتشاره إلى باقي أنحاء العمارة، حيث سخر لهذه العملية شاحنتي إطفاء، سيارة إسعاف، سلم ميكانيكي.

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