سيدي بلعباس.. هكذا يتم صنع “الزلابية” في أحد المحلات في ابن باديس

كما تم على إثر العملية، اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه التاجر المخالف الذي ينشط بطريقة غير شرعية. وتم حجز وإتلاف منتجات غير صالحة للاستهلاك متمثلة في 92 كغ من الحلويات الشرقية “الزلابية”. و105 كغ من الشامية. 50 كغ من الزيت غير صالح للاستعمال. 300 كغ من العسل غير صالح للاستهلاك. 100 كغ من شاربات غير صالحة للاستهلاك.

وسجلت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة وترقية الصادرات، خلال الأيام الـ10 الأولى من شهر رمضان الكريم، العديد من التدخلات. كما سجلت هذه التدخلات خلال الفترة الممتدة من 23 مارس إلى 1 أفريل 2023.

في حين، وحسب المعطيات الرقمية التي عرضتها وزارة التجارة، فإن عدد التدخلات بلغ 53.586 تدخل، و8.659 مخالفة. و7.995 محضر رسمي للمتابعة القضائية، و395.49 طن من المواد المحجوزة بمبلغ 51.16 مليون دينار. أما عدم الفوترة فبلغ 490.6 مليون دينار، واقتراحات بالغلق الإداري لـ303 محل تجاري.

في مجال مراقبة النوعية وقمع الغش

في حين، تسجيل 23.269 تدخل نتج عنه معاينة 3.584 مخالفة وتحرير 3.061 محضر رسمي للمتابعة القضائية. مع اقتراح الغلق الإداري لـ 115 محل تجاري.

كما سمحت هذه التدخلات بحجز سلع غير مطابقة و غير صالحة للإستهلاك قدرت كميتها بـ 395.49 طن بقيمة 40.22 مليون دج.

وبالنسبة للسلع غير المطابقة والصالحة للاستهلاك، فقد تم تحويلها إلى المراكز ذات المنفعة العامة (الهلال الأحمر، الجمعيات الخيرية. والمراكز الإستشفائية، مراكز الطفولة المسعفة، المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعاقين، دور المسنين. كما تم توجيه اللحوم غير المطابقة تم توجيهها إلى حضيرة الكلاب الضالة، و حدائق الحيوانات.