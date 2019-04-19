سيدي بلعباس : وضع حد لنشاط عصابة مختصة في سرقة المنازل

وضعت شرطة سيدي بلعباس حدا لنشاط جمعية أشرارمتكونة من 5 أفراد اختصت في سرقة منازل المواطنين في وضح النهار.

مستغلين تواجدهم في أماكن عملهم، حيت قاموا بسرقة 7 ضحايا تم الاستيلاء على ممتلكاتهم.

قبل أن تتمكن قوات الشرطة من توقيف الفاعلين واسترجاع المسروقات وتسليمها لأصحابها.

قوات الشرطة اعتمدت على الجانب التقني لتوثيق المجرمين الدين استعملو كل الحيل لتنفيد مخططاتهم الاجرامية.

على غرار استعمال مفاتيح مصطنعة و ارتداء قفازات لطمس آثار وبصمات ايديهم وبالتالي عدم تمكن الشرطة من تحديد هويتهم.

إلا أن مصالح الشرطة كانت بالمرصاد وتمكنت من توقيفهم الواحد تلوى الاخر وتقديمهم أمام النيابة التي أمرت بايداعهم الحبس فورا