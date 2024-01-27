إعــــلانات
أخبار الجزائر

سيدي بلعباس: وفاة أربعيني داخل بئر أثناء عملية تنظيفه

بقلم نادية بن طاهر
سيدي بلعباس: وفاة أربعيني داخل بئر أثناء عملية تنظيفه
  • 110
  • 0

لقي شخص حتفه اليوم السبت، داخل بئر، أثناء عملية التنظيف بالمكان المسمى قرية المطمر ببلدية عين أدان في سيدي بلعباس.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح على الساعة 12سا و24د، من أجل حادث وفاة شخص داخل بئر.

ولقي الضحية مصرعه، أثناء عملية التنظيف داخل البئر، بالمكان المسمى قرية المطمر.

وتوفي الضحية، والذي يبلغ من العمر 40 سنة، في عين المكان، وتم تحويله إلى المستشفى المحلي.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/e5p44
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر