سيدي بلعباس: وفاة أربعيني داخل بئر أثناء عملية تنظيفه

لقي شخص حتفه اليوم السبت، داخل بئر، أثناء عملية التنظيف بالمكان المسمى قرية المطمر ببلدية عين أدان في سيدي بلعباس.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تدخلت ذات المصالح على الساعة 12سا و24د، من أجل حادث وفاة شخص داخل بئر.

ولقي الضحية مصرعه، أثناء عملية التنظيف داخل البئر، بالمكان المسمى قرية المطمر.

وتوفي الضحية، والذي يبلغ من العمر 40 سنة، في عين المكان، وتم تحويله إلى المستشفى المحلي.