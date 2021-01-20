سيدي بلعباس.. وفاة سبعيني في إنحراف وإنقلاب جرافة بغابة بوحريز
لقي شخص حتفه، اليوم الأربعاء، جراء تدهور مركبته ببلدية تنيرة بولاية بلعباس.
وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن هذا الحادث وقع ظهيرة هذا اليوم بغابة بوحريز بلدية تنيرة، إثر إنحراف وإنقلاب جرافة.
وخلف الحادث وفاة سائق الجرافة البالغ من العمر 71سنة في عين المكان، يضيف المصدر نفسه.
هذا وقد تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الولاية.
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