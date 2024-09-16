سيدي بلعباس.. وفاة شابين في اصطدام سيارة بدراجة نارية

لقي شخصان حتفهما، اليوم الأثنين، إثر حادث مرور أليم بولاية سيدي بلعباس.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فإن الحادث وقع على مستوى الطريق الوطني رقم 13، بلدية بن عشيبة شلية ودائرة تنيرة.

وأوضح المصدر نفسه، أن الحادث تمثل في اصطدام سيارة بدراجة نارية. ما أسفر عن وفاة شابين يبلغان من العمر 21 و22 سنة.

وقد توفي الضحية الأول بعين المكان حيث تم نقل جثته إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي، بينما الضحية الثاني توفي بعد نقله إلى المستشفى المحلي.