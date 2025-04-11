سيدي بلعباس.. وفاة شاب وإصابة آخر في حادث مرور

تدخلت وحدات الحماية المدنية، اليوم، عبر المركز المتقدم بوبشير مختار، إثر حادث مرور خطير وقع على مستوى الطريق الولائي رقم 39، الرابط بين قرية الجواهر وبلدية سيدي لحسن.

الحادث تمثل في انحراف وانقلاب سيارة سياحية، ما أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح وصدمة نفسية شديدة.

الضحيتان شابان في مقتبل العمر، حيث توفي أحدهما، ويبلغ من العمر 34 سنة، في عين المكان، بينما أُصيب الثاني، البالغ من العمر 22 سنة، بصدمة وتم إسعافه من طرف أعوان الحماية المدنية.

وقد تم تحويل جثة المتوفي إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي بلعباس، فيما نُقل المصاب لتلقي العلاج والمرافقة النفسية اللازمة.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقًا لتحديد أسباب وملابسات هذا الحادث المأساوي