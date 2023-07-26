سيدي بلعباس: وفاة شخصين بعد دهس قطار لسيارة

تسبب حادث مرور تمثل في دهس قطار لسيارة في وفاة شخصين بولاية سيدي بلعباس.

ووقع الحادث على الساعة 14ساو 00 دقيقة بعد ظهر اليوم الأربعاء، حيث تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية من أجل حادث مرور مميت يتمثل في دهس قطار لنقل المسافرين قادما من ولاية وهران باتجاه سيدي بلعباس لسيارة نفعية. و ذلك بمعبر غير محروس ببلدية سيدي ابراهيم . حيث أسفر عن وفاة شخصين في عين المكان ذكر و أنثى اعمارهم 38 و 39 سنة .

وبعد اكتمال الإجراءات من قبل الجهات المختصة تم نقلهما لمصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي بلعباس .