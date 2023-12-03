سيدي بلعباس.. وفاة شخص اثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 101

لقي شخص مصرعه، اليوم الأحد، في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 101 بالمكان المسمى دوار الشعايرية الرابط بين سيدي بلعباس وعين تموشنت.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت وحدة دائرة سيدي علي بوسيدي مدعومة بالوحدة القطاعية نوالة بن موسى مساء اليوم على الساعة 19 سا و10 دقيقة.

وذلك من اجل حادث مرور مميت بالطريق الوطني رقم 101 بالمكان المسمى دوار الشعايرية الرابط بين سيدي بلعباس وعين تموشنت، إثر تصادم بين سيارة نفعية ودراجة نارية.

وأسفر هذا الحاذث عن وفاة سائق الدراجة في عين المكان، وبعد اكتمال الإجراءات من قبل الجهات المختصة تمّ نقله الى مصلحة حفظ الجثث.