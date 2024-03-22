سيدي بلعباس.. وفاة شخص في حادث مرور بالطريق الوطني رقم 13

لقي شخص مصرعه، امسية اليوم، في حادث مرور على مستوى الطريق الوطني رقم 13 بلدية ودائرة عين البرد في سيدي بلعباس.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت مصالحها على الساعة 23سا10د ، من اجل حادث إصطدام بين دراجتين ناريتين على مستوى الطريق الوطني رقم 13 بلدية ودائرة عين البرد.

وخلف الحادث وفاة شخص وإصابة اثنين اخرين، ليتم اسعافهما ونقلهما إلى المستشفى المحلي، فيما تم نقل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث.