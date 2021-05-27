سيدي بلعباس: وفاة شخص وإصابة 4 آخرين في حادث مرور

تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس، اليوم الخميس. على إثر حادث مرور بالطريق الوطني رقم 95 الرابط بين دائرة تسالة وبلدية سهالة.

وتمثل الحادث في اصطدام بين سيارتين نفعيتين، خلف وفاة شخص وإصابة 4 ضحايا متعددي الإصابات. حيث نقلوا إلى المستشفى الجامعي سيدي بلعباس.

كما تدخلت الوحدة الثانوية سيدي علي بن يوب لولاية سيدي بلعباس، على إثر حادث مرور. وهذا بالطريق الولائي رقم 48 الرابط بين دائرة سيدي علي بن يوب وبلدية مزاورو.

وتمثل في اصطدام بين سيارتين نفعيتين، خلف مصابين، نقلوا من طرف إسعافات الحماية المدنية للمستشفى الجامعي سيدي علي بن يوب.