 سيدي بلعباس.. وفاة طفل بصعقة كهربائية داخل منزله بمزاورو

تدخلت مصالح الحماية المدنية، ممثلة بوحدة تلاغ في ولاية سيدي بلعباس، اليوم الخميس، إثر تلقيها نداء استغاثة عاجلًا يفيد بتعرض طفل لصعقة كهربائية داخل مسكنه العائلي بحي القيطنة، ببلدية مزاورو.

وفور وصول أعوان الحماية المدنية إلى عين المكان، تمّت معاينة الضحية، وهو طفل يبلغ من العمر 11 سنة. ليتبيّن أنه فارق الحياة في موقع الحادث متأثراً بالصعقة الكهربائية.

وقد جرى نقل جثمان الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث، بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية المعمول بها، بالتنسيق مع المصالح الأمنية المختصة التي فتحت تحقيقاً لتحديد ملابسات الحادث.

وتعيد هذه الحادثة الأليمة التأكيد على أهمية توخي الحيطة والحذر داخل المنازل، خاصة فيما يتعلق بوسائل السلامة الكهربائية، تفادياً لمثل هذه الحوادث المأساوية.