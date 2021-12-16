سيدي بلعباس: وفاة مناصر في احتفالات فوز الجزائر على قطر

تسببت الإحتفالات العارمة ليلة أمس الأربعاء بعد فوز المنتخب الجزائري للمحليين على المنتخب القطري. وتأهل الجزائر إلى النهائي . في وفاة مناصر دهسا في حادث مرور بسيدي بلعباس.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تدخلت الحماية المدنية بسيدي بلعباس من اجل عملية دهس سيارة سياحية لشخص بشارع المقطع la macta بلدية سيدي بلعباس. كما توفي الشاب البالغ من العمر 21 سنة في عين المكان. بعدما كان يحتفل بفوز المنتخب الوطني الجزائري على نظيره القطري.

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مصرع 5 مناصرين في احتفالات فوز الجزائر على المغرب

لقي 5 أشخاص مصرعهم أمس، من بينهم طفل قاصر مباشرة بعد فوز المنتخب الوطني الجزائري للمحليين على المنتخب المغربي.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد توفي صبيحة اليوم طفل قاصر يبلغ من العمر 14 سنة بولاية مستغانم، بعد سقوطه من شاحنة أثناء الإحتفال بفوز المنتخب الوطني للمحليين على نظيره المغربي في مباراة التأهل إلى النصف النهائي. ليتم نقله على جناح السرعة إلى مصلحة الإستعجالات ليفارق الحياة صبيحة اليوم على الساعة الرابعة صباحا.

وفي ولاية باتنة لقي مناصر مصرعه يدعى “سمير. ب” والبالغ من العمر 54 سنة، أمسية الأمس إثر سكتة قلبية خلال مباراة “الخضر” ضد المغرب. بععد تسجيل هذف بلايلي في الدقيقة 101. وينحدر هذا المناصر من بلدية بريكة أين توفي بأحد مقاهي بحي طريق بسكرة.