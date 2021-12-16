سيدي بلعباس: وفاة مناصر في احتفالات فوز الجزائر على قطر
تسببت الإحتفالات العارمة ليلة أمس الأربعاء بعد فوز المنتخب الجزائري للمحليين على المنتخب القطري. وتأهل الجزائر إلى النهائي . في وفاة مناصر دهسا في حادث مرور بسيدي بلعباس.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تدخلت الحماية المدنية بسيدي بلعباس من اجل عملية دهس سيارة سياحية لشخص بشارع المقطع la macta بلدية سيدي بلعباس. كما توفي الشاب البالغ من العمر 21 سنة في عين المكان. بعدما كان يحتفل بفوز المنتخب الوطني الجزائري على نظيره القطري.
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كما توفي مناصر آخر من ولاية باتنة، ليلة الأمس، بعد خروجه للإحتفال بفوز المنتخب الوطني على نظيره المغربي، أين تعرض إلى حادث مرور، توفي على إثره مباشرة.
وفاة مناصرين صحراويين خلال احتفالهما بفوز المنتخب الجزائري
كما توفي ليلة البارحة مناصرين صحراويين بمخيمات اللاجئين الصحراويين، ويتعلق الأمر “الشيخ بدبدة بيخة” يبلغ من العمر 26 سنة يقيم بمخيم بوجدور. بعدما كان يحتفل بفوز المنتخب الوطني على نظيره المغربي. أين انقلبت به سيارة رباعية الدفع من نوع نيسان و فارق الحياة في عين المكان.
أما المناصر الآخر فهو “نفعي محمد” البالغ من العمر 22 سنة يقيم بمخيم اوسرد. هو الآخر إنقلبت به سيارة من تويوتا في غمرة الاحتفال بفوز المنتخب الجزائري التاريخي.
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