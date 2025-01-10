سيدي بلعباس.. وفاة 3 أشخاص في إصطدام شاحنة بسيارة

لقي 3 أشخاص حتفهم، اليوم الجمعة، في حادث على مستوى الطريق الولائي رقم 39 أ2 الرابط بين بلديتي بوخنفيس وسيدي خالد ولاية سيدي بلعباس.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، تدخلت الوحدة القطاعية ببوخنفيس، مدعمة بوحدة نوالة بن موسى، من أجل حادث مرور. تمثّل في اصطدام شاحنة بسيارة سياحية.

الحادث خلّف وفاة شخصين في عين المكان (28-42 سنة). وضحية ثالثة متعددة الإصابات في حالة حرجة من جنس ذكر (35 سنة). توفي في مستشفى سيدي بلعباس.