سيدي بلعباس.. 120 عون حماية مدنية و22 شاحنة للتكفل بضحايا فيضانات وادي مكرة

سخرت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لسيدي بلعباس وسائل بشرية ومادية هامة من أجل الوقاية من فيضانات وادي مكرة.

خلال التقلبات الجوية الأخيرة،حسب ما علم اليوم لدى خلية الإعلام والاتصال لذات المصالح.

و أوضح ذات المصدر أنه بالنظر لسوء الأحوال الجوية التي عرفتها ولاية سيدي بلعباس نهاية الأسبوع الجاري والتي تسببت في ارتفاع منسوب مياه وادي مكرة و فيضانه عن مجراه.

تم تسخير 120 عون حماية مدنية من مختلف الرتب إلى جانب فرقة غطس و 22 شاحنة تدخل بمختلف أنواعها.

وذكر ذات المصدر أنه على الرغم من ارتفاع منسوب مياه واد مكرة و محاصرة مياهه سكان مزرعة بن تركي الكائنة مابين بلديتي سيدي بلعباس وسيدي إبراهيم تم إنقاذ و إجلاء السكان دون تسجيل أي خسائر بشرية تذكر.

هذا و تظل مصالح الحماية المدنية في حالة استعداد لمواجهة أي طارئ قد ينجم عن سوء الأحوال الجوية من أجل التدخل في وقت قياسي وحصر الخسائر.