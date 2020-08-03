سيدي بلعباس: 1251 طالب من الدفعة 60 لأعوان الشرطة القضائية يؤدون اليمين القانونية

سيؤدي طلبة الدفعة 60 لأعوان الشرطة القضائية المتخرجين من مدرسة ضباط الصف للدرك الوطني بسيدي بلعباس إبتداء من اليوم وإلى غاية 6 أوت 2020، اليمين القانونية.

وستتم هذه العملية، على مستوى محكمة سيدي بلعباس، وتحت إشراف النائب العام وبحضور رئيس المحكمة ووكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس.

الدفعة الستون (60) لأعوان الشرطة القضائية والمقدر عددهم بـ1251 طالب متخرج، تلقوا تكوينا تخصصيا قانونيا يؤهلهم لحمل صفة عون شرطة قضائية، التي ستسمح لهم بممارسة مهامهم في الميدان القضائي.

بالإضافة للمعارف المكتسبة خلال فترة التكوين والخاصة باستعمال التكنولوجيات الحديثة، في مجال مكافحة مختلف أشكال الجريمة.