سيدي بلعباس.. 14 جريحا في انحراف حافلة لنقل المسافرين بسيدي علي بوسيدي

تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس، ممثلة في الوحدة الثانوية بسيدي علي بوسيدي، اليوم الأربعاء، إثر حادث مرور تمثل في انحراف حافلة لنقل المسافرين.

وبحسب بيان لمصالح الحماية المدنية، فإن الحادث تمثل في اصطدام حافلة من نوع “هيغر”، تنشط على خط تلمسان - حاسي مسعود، بالجدار الإسمنتي للطريق. وذلك على مستوى الطريق السيار شرق–غرب بإقليم بلدية سيدي علي بوسيدي.

وأسفر الحادث عن إصابة 14 شخصاً بجروح وآلام خفيفة، تم إسعافهم بعين المكان قبل تحويلهم إلى المؤسسة الاستشفائية لتلقي العلاج وغادر معظهم، فيما باشرت المصالح المختصة تحقيقاً لتحديد أسباب الحادث وملابساته.