سيدي بلعباس: 3 ضحايا إثر إحتراق محل لتصليح أجهزة التبريد والتسخين

نشب صبيحة اليوم حريق مهول في محل لتصليح أجهزة التبريد والتسخين بحي 400 مسكن سيدي جيلالي بولاية سيدي بلعباس.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس، على ساعة 10و 58 دقيقة. من أجل إخماد حريق بمحل تصليح أجهزة التبريد و التسخين بحي 400 مسكن سيدي جيلالي. كما أسفر الحريق على وقوع 3 ضحايا لهم حروق. ليتم إسعافهم ونقلهم إلي المستشفي الجامعي .