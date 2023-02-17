سيدي بلعباس: 3 قتلى إثر احتراق منزل بسيدي ابراهيم

تسبب احتراق منزل في بلدية سيدي ابراهيم اليوم الجمعة، في وفاة 3 أشخاص.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد تسبب الحريق في وفاة إمرأتان وطفلة. تقطنان بمنزل قديم بحي مرينة ببلدية سيدي براهيم ولاية سيدي بلعباس.

وقد تدخلت الحماية المدنية لولاية سيدي بلعباس على الساعة 11سا و 20د، لإخماذ حريق شب بمسكن أرضي بحي مرينة ببلدية سيدي إبراهيم. خلف وفاة 03 أشخاص “إمرأتين مختنقتين لكثافة دخان الحريق و طفلة متفحمة”.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الحادث.