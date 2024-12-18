سيدي بلعباس: 4 وفيات في حوادث متفرقة خلال يوم واحد

شهدت ولاية سيدي بلعباس هذا المساء مجازر في طرقاتها، إثر وقوع 4 حوادث مرور مميتة، في أوقات متقاربة عبر مختلف تراب الولاية، أسفرت عن 4 وفيات و3 جرحى متعددي الإصابات.

وتدخلت الوحدة القطاعية للحماية المدنية تلموني، مساء اليوم، من أجل حادث مرور مميت بالمكان المسمى الطريق الولائي رقم 04 بلدية حاسي دحو. إثر اصطدام عنيف بين سيارتين، خلّف وفاة شخص يبلغ من العمر 72 سنة.

وتدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة سفيزف على الساعة 19:13، من أجل حادث مرور مميت بالمكان المسمى مفترق الطرق بلدية بلعربي بالطريق الوطني رقم 07. إثر دهس سيارة لشخص في العقد الخامس توفي بعين المكان.

وتدخلت إسعافات الوحدة القطاعية للحماية المدنية بن عشيبة الشيلية على الساعة 19:37. إثر اصطدام سيارتين أسفر عن إصابة شخصين ووفاة آخر.

و في حادث مرور رابع، تدخلت إسعافات الوحدة الثانوية للحماية المدنية رأس الماء على الساعة 19:35. من أجل حادث مرور مميت إثر انحراف وانقلاب سيارة بالطريق الوطني 104 بلدية بير الحمام. خلّف ضحيتين من جنس ذكر توفي أحدهما وأصيب الآخر.