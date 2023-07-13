سيدي بلعباس: 8 ضحايا في حادث مرور

تسبب حادث مرور وقع صبيحة اليوم الخميس في إصابة 8 أشخاص بجروح متفاوتة، بولاية سيدي بلعباس.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 101 بلدية سيدي دحو بسيدي بلعباس حيث تم اصطدام تتابعي بين 04 سيارات. و خلف الحادث 08 ضحايا لديهم إصابات مختلفة نقلوا على جناح السرعة للمصلحة الاستعجالية. الضحايا 07 من جنس ذكر وواحدة من جنس انثى 3ضحايا في حالة حرجة. و 5 آخرين مختلفي الإصابات اعمارهم تتراوح من 05 سنوات إلى 50 سنة.