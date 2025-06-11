سيدي بلعباس.. 3 جرحى في حادثي مرور منفصلين

تدخلت إسعافات وحدة الحماية المدنية عين البرد (ولاية سيدي بلعباس)، من أجل حادث انحراف سيارة وانقلابها بالطريق الوطني رقم 13 بإقليم بلدية مكدرة، أسفر عن إصابة السائق بجروح متفاوتة.

كما تدخلت وحدة الحماية المدنية سفيزف من أجل حادث تصادم بين شاحنتين بالطريق الوطني رقم 7 عند المدخل الغربي للبلدية.

وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، اثنان منهم كانا محصورين داخل كابينة القيادة، تعرضا لإصابات متعددة، والضحية الثالث يعاني من إصابة خفيفة. تمّ إنقاذهم وإسعافهم ثمّ تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات بسفيزف.