إعــــلانات
أخبار الجزائر

سيدي عبد الله..انقطاع الكهرباء في هذه الأحياء

بقلم أسماء.ع
سيدي عبد الله..انقطاع الكهرباء في هذه الأحياء
  • 258
  • 0

أعلنت مديرية توزيع الكهرباء والغاز لسيدي عبد الله عن اجراء اشغال عمليات صيانة المنشئات الشبكة الكهربائية على مستوى بلدية معالمة.

وأشارت مديرية توزيع الكهرباء، إلى أن هذه البلدية ستعرف انقطاع التزويد بالتيار الكهربائي على حي 10000 مسكن سيدي عبد الله معالمة VNSA ZONE B. وهذا يوم الثلاثاء 30 جويلية، من الساعة الثامنة صباحا الى الرابعة زوالا.
كما قدمت مديرية سيدي عبد الله اعتذارها عن الازعاج الذي ينجر عن هذا الانقطاع. ووضعت الرقم المختصر 3303 تحت تصرف الزبائن.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/yBE1j
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر