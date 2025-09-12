سيدي عبد الله: توقيف استعمال مياه الشرب من منبع “البسان” بمعالمة

حذرت المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله بولاية الجزائر، اليوم الجمعة، من استعمال منبع المياه “البسان” بمعالمة.

وأوضحت المصالح ذاتها أنه في إطار الوقاية من الأمراض المتنقلة عبر المياه، قررت توقيف استعمال المياه للشرب بصفة تحفظية ولمدة 48 ساعة.

وجاء هذا القرار إلى غاية صدور نتائج التحاليل الخاصة بمدى صلاحيته للاستهلاك.

ودعت المقاطعة الإدارية لسيدي عبد الله المواطنين الذين يقصدون منبع المياه “البسان” بمعالمة إلى عدم استعمال هذه المياه.